На совещании в городском акимате руководитель отдела предпринимательства Мира Казкеева рассказала о проделанной работе в областном центре. Для усиления контроля за размещением нестационарных объектов, принадлежащих бизнесу распоряжением акима города Костаная создана Комиссия по обследованию и мониторингу.
Данная комиссия выявляет незаконно установленные павильоны и киоски, и в случае нарушений такие объекты демонтируются и перемещаются на городскую специализированную штрафстоянку.
«Проведена масштабная работа по очистке города от устаревших и незаконных объектов: 109 торговых павильонов демонтировано по ул. Победы вдоль Центрального рынка, 350 прилавков убрано с территории рынка «Салтанат» по ул. Шевченко, освобождена проезжая часть. В рамках работы комиссии по обследованию и мониторингу вывезено 25 павильонов в разных районах города. Среди них —павильон «Ваниль» на ул. Гоголя, «Пит-стоп» на ул. Быковского, объекты на ул. Аль-Фараби-Чехова; Бульваре Молодёжи и других локациях; по улице Маяковского магазин «Бахыт», и Маяковского- Чкалова и др.», — сообщила Казкеева.
Как будет рассчитываться минимальная зарплата в Казахстане
"Письмо учителю" - Козлова Лариса Ивановна
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.