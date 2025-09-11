На совещании в городском акимате руководитель отдела предпринимательства Мира Казкеева рассказала о проделанной работе в областном центре. Для усиления контроля за размещением нестационарных объектов, принадлежащих бизнесу распоряжением акима города Костаная создана Комиссия по обследованию и мониторингу.

Данная комиссия выявляет незаконно установленные павильоны и киоски, и в случае нарушений такие объекты демонтируются и перемещаются на городскую специализированную штрафстоянку.

«Проведена масштабная работа по очистке города от устаревших и незаконных объектов: 109 торговых павильонов демонтировано по ул. Победы вдоль Центрального рынка, 350 прилавков убрано с территории рынка «Салтанат» по ул. Шевченко, освобождена проезжая часть. В рамках работы комиссии по обследованию и мониторингу вывезено 25 павильонов в разных районах города. Среди них —павильон «Ваниль» на ул. Гоголя, «Пит-стоп» на ул. Быковского, объекты на ул. Аль-Фараби-Чехова; Бульваре Молодёжи и других локациях; по улице Маяковского магазин «Бахыт», и Маяковского- Чкалова и др.», — сообщила Казкеева.

