Убирать снег костанайским дорожникам мешают припаркованные автомобили

Улица в Фролова в границах от Алтынсарина до проспекта Абая для дорожников одна из проблемных. Многие автовладельцы оставляют свои машины вдоль дороги, и подрядчики не могут качественно очистить территорию от снега.

Этот участок обслуживает компания ТОО «Абз+», дорожники отмечают, что часто люди в микрорайоне Жана кала жалуются на плохую работу коммунальщиков, хотя сами же местные жители создают эти проблемы.

«В данный момент мы не можем войти на эту территорию так как стесненные условия. Большая техника, которые могут допустить одно неверное движение того же ковша, что может повредить машину, что для населения — социальный резонанс. Вопрос, который поднял аким города, и то предложение, которое он озвучил по поводу знаков я считаю очень правильным», — говорит заместитель директора ТОО «АБЗ+» Валентин Шиляев.

Аналогичная ситуация и на улице Наримановская. Машины стоят с двух сторон и мешают работе дорожников. На аппаратном совещании глава города дал поручение отделу ЖКХ и полиции определить самые проблемные участки и установить там знаки, запрещающие стоянку в определенные часы. Сейчас этот вопрос еще на рассмотрении. Пока с автовладельцами, которые не убирают свои авто борются через 102.

«Вызываем МПС. Они звонят, но никто не выходит и не реагирует. Соответственно техника стоит и ждет одну машину. Мы не можем часть какую-то очистить и оставить улицу. А это все время, иногда приходится часами ждать. Такая проблема существует. По Чехова например там рядом есть опорный пункт, но проблема существует»,- говорит заведующий сектором отдела ЖКХ Костаная Алтынбек Кайратулы.

В местной полицейской службе рассказали, что они рассматривают вопрос установки знаков в основном в центре города, ограничивающих стоянку с 11 вечера до 7 утра. И если автовладельцы будут игнорировать эти знаки, то их оштрафуют. На первый раз 3 МРП, если в течение года автовладелец нарушит повторно, то ему придётся заплатить уже 10 МРП.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.