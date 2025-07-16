Ориентировку распространяют в мессенджерах жители Костанайской области.

Жители распространили голосовые сообщения вместе с ориентировкой. Люди в сообщениях предостерегают от маньяка.

Вместе с тем, официальный комментарий поступил только от пресс-службы прокуратуры Костанайской области.

«Указанное лицо задержано»,- сообщили в ведомстве.

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