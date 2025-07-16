В какую стоимость обойдётся мясо сайгаков казахстанцам, сообщили Informburo.kz в пресс-службе Министерства сельского хозяйства. 8...
Ориентировку распространяют в мессенджерах жители Костанайской области.
Жители распространили голосовые сообщения вместе с ориентировкой. Люди в сообщениях предостерегают от маньяка.
Вместе с тем, официальный комментарий поступил только от пресс-службы прокуратуры Костанайской области.
«Указанное лицо задержано»,- сообщили в ведомстве.
Министерство внутренних дел в очередной раз обращается к водителям с настоятельным призывом соблюдать скоростной режим,...
В ходе брифинга по итогам заседания Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на вопрос журналистов касательно...
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.