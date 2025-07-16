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Убиты две женщины. Сообщение о происшествии распространяют в Костанайской области

— 16.07.2025 00:00
Изображение для новости: Убиты две женщины. Сообщение о происшествии распространяют в Костанайской области

pixabay.com

Ориентировку распространяют в мессенджерах жители Костанайской области.

Жители распространили голосовые сообщения вместе с ориентировкой. Люди в сообщениях предостерегают от маньяка.

Изображение 1 для Убиты две женщины. Сообщение о происшествии распространяют в Костанайской области

Вместе с тем, официальный комментарий поступил только от пресс-службы прокуратуры Костанайской области. 

«Указанное лицо задержано»,- сообщили в ведомстве.



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