«Убиваем местные дороги»: депутат заявил о казахстанском «дорожном парадоксе»

Депутат Мажилиса Альберт Рау рассказал, почему быстро изнашиваются автомобильные дороги в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

«В процессе эксплуатации автомобильная дорога подвергается воздействию многократно повторяющихся нагрузок, а также влиянию природно-климатических условий. Своевременный уход за автомобильной дорогой позволяет сократить в 3–4 раза затраты на ее восстановление. И чтобы содержать их в нормальном состоянии, в них нужно вкладывать. В этой связи необходимо довести средства на содержание автомобильных дорог до нормативного финансирования, а также пересмотреть сами расценки», — заявил депутат.

Он указал, что автодороги в Казахстане проектируются под грузовики весом до 13 тонн, однако проезжающие по дорогам большегрузы в 1,5-2 раза превышают допустимые нагрузки и разрушают полотно.

«Еще один парадокс: когда строим республиканские дороги, я это знаю по Акмолинской и Костанайской областям, в это время убиваем все местные дороги, потому что на подрядных организациях эти самые большегрузы ходят по местным дорогам, которые не рассчитаны на такую нагрузку», — сказал Рау.

Говоря о низком качестве автодорог, депутат заявил о росте коррупционных преступлений в дорожном строительстве.