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Убившая родную мать школьница впервые рассказала шокирующие подробности преступления

ktk.kz

16-летняя школьница, которую будут судить за убийство родной матери, рассказала жуткие подробности преступления, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

Это произошло в Актобе. Школьница спрятала тело матери на балконе, а сама вместе с 19-летним приятелем еще несколько дней жила в той же квартире. Только потом парочка призналась в убийстве.

Трагедия произошла в начале мая в доме, где школьница проживала вместе с матерью. Семья была неполной и относилась к социально уязвимой категории.

Известно, что кроме убитой женщины у подростка больше нет других родственников. Мать воспитывалась в детдоме, а отца 16-летняя девочка не знает. Сама подозреваемая училась в вечерней школе. Ее приятель сейчас тоже под стражей.

На днях громкое дело передали в суд. Других деталей убийства, в том числе и мотив, следствие пока не разглашает.

«В ходе досудебного производства установлено, что о совершенном преступлении обвиняемые сообщили лишь спустя несколько дней. Действия обвиняемых квалифицированы по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан как совершение убийства группой лиц», – отметила старший прокурор отдела прокуратуры района Алматы города Актобе Асель Утенова.

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