«Убогие ничтожества». На учителя пожаловались школьники

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В акимате города прокомментировали инцидент, передает Tengrinews.kz.
Учитель из Алматы обозвала детей «ничтожествами» и «убогими».
Ученик лицея № 134 в Алматы опубликовал у себя в TikTok видео (уже удалено из соцсети — Прим.ред) с грубым обращением учителя к своим ученикам. В аудиозаписи слышно, как преподаватель называет школьников «ничтожествами», «убогими», «бесстыжими» и говорит, что они не заслуживают такого учителя.
«Это преподаватель химии, она работает в нашей школе с 2013 года. До этого, кажется, была директором в другой школе. Сразу, как мы начали обучение в старших классах, столкнулись с ее грубостью. Такой разнос, как на видео, она устроила после контрольной, которую многие ученики написали на «тройки». Ранее жаловались на нее директору, но никаких мер руководство школы не предпринимало. Пришлось опубликовать в соцсетях», — рассказал ученик, опубликовавший видео на своей странице.
В акимате Алматы сообщили, что по данному факту учащиеся признались, что запланировали снять подобное видео для соцсетей. Вместе с тем с учителем проведена беседа о недопустимости подобных выражений в адрес учащихся и объявлен выговор.
В акимате отметили, что ранее жалоб и замечаний на учителя со стороны учащихся и родителей не поступало. Учитель ежегодно показывает 90-95 процентов по качеству обучения