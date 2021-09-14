Уборочная кампания в Костанайской области подходит к завершению

agroinfo.kz
В Костанайской области убрано уже больше девяноста двух процентов посевной площади. Валовый сбор по региону составляет больше двух с половиной миллионов тонн зерна.
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Поднялась и средняя урожайность по области. В середине уборочной кампании она составляла пять с половиной центнеров с гектара, сейчас достигла семи центнеров и только потому, что в уборочную включились северные районы.
Полностью уборочную кампанию завершили уже три района — Аулиекольский, Карасуский и Жангельдинский. В остальных техника еще трудится на полях.
Завершить жатву планируется до конца этой недели.
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