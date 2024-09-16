Убрать «двойную сплошную», изменить режим работы светофоров попросили костанайцы

В Костанайской области провели республиканскую акцию «Приемная на дороге». Если ранее во время такого мероприятия рассматривались вопросы, относительно всех направлений деятельности ОВД, то сегодня внимание было акцентировано надзору за дорожным движением.

10 сотрудников департамента полиции отвечали на интересующие вопросы граждан.

К примеру, несколько обратившихся местных жителя требовали установить дорожные знаки, убрать «двойную сплошную» на разных улицах Костаная и изменить режимы работы некоторых светофоров.

«В первую очередь мы должны понимать, что неудовлетворительное состояние дорожной инфраструктуры приводит к высокой аварийности. Люди до сих пор не могут покинуть «зону комфорта» и хотят ездить так как им удобно, а не безопасно»,- ответил первый заместитель начальника ДП области Алексей Милюк.

Вместе с тем, вопросы костанайцы задавали вопросы и во время проведения прямых эфиров на страницах департамента в социальных сетях. Пользуясь онлайн площадкой, полицейские еще раз напомнили водителям об ответственности за переоборудование транспорта и громкую музыку в машине.

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