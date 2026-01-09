После обильных снегопадов к организации уборки снега в Костанае подключились и сотрудники полиции. Как сообщили в городском управлении полиции, ежедневно около 60 участковых инспекторов проводят разъяснительную работу с жителями и предпринимателями, напоминая об обязанности очищать прилегающие территории.

По словам заместителя начальника управления полиции Костанай Марат Сохратов, внимание уделяется как объектам бизнеса, так и частному сектору.

«Это увеселительные заведения, магазины, торгово-развлекательные центры, а также частные дома. Мы стараемся в основном уведомлять. Где словесно человек понимает и говорит: “Хорошо, мы уберем”. Где-то выдаем официальные уведомления — с установлением сроков в один–два дня. После этого участковый возвращается и проверяет исполнение», — пояснил он.

В полиции отмечают, что, несмотря на разъяснительную работу, остается категория граждан и предпринимателей, которые с момента выпадения снега не предпринимают никаких мер. Аналогичная ситуация складывается и во дворах многоквартирных домов, где пешеходные дорожки нередко расчищаются исключительно силами самих жителей, без участия обслуживающих организаций.

В отношении нарушителей применяются меры административного воздействия. Однако, как подчеркивают в полиции, цель — не штрафы, а наведение порядка.

«Наша цель — не сразу составить протокол. Статья 505 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает как предупреждение, так и штраф. На сегодня мы первично выносим именно предупреждения. Фактически пока никто не оштрафован», — отметил Марат Сохратов.

Тем не менее, официальные предупреждения уже получили около 110 организаций города и порядка 80–90 частных лиц. В большинстве случаев после этого выявленные нарушения устраняются. Если же требования игнорируются, предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 20 МРП (около 86,5 тыс. тенге), для бизнеса — от 30 до 100 МРП в зависимости от категории предпринимательства.

Кроме того, в уборке города задействованы и сотрудники автопатрулей. Они оказывают содействие коммунальным службам, помогая освобождать проезжую часть и парковочные зоны от транспорта.

«Оказывается помощь по очистке транспорта с обочин, на парковках и во дворах. Уже третий день эту работу проводим круглосуточно. Созданы совместные группы в WhatsApp, где заранее сообщаются дата, время и место проведения уборки», — сообщил представитель полиции.

Руководство полиции Костаная обращается к жителям с просьбой с пониманием относиться к требованиям сотрудников и своевременно реагировать на просьбы перегнать автомобили, чтобы обеспечить беспрепятственную работу снегоуборочной техники.