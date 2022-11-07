Учащиеся частных школ смогут получать помощь из фонда «Всеобуч»

Актуальные вопросы развития сферы образования рассмотрены на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.

Так, Министерство просвещения выступило с предложением дать возможность детям из социально-уязвимых слоев населения получать помощь из фонда Всеобуча (обеспечение школьной формой, питанием и т.д.) при обучении в частных школах в рамках госзаказа, сообщает пресс-служба премьер-министра РК. В настоящее время данная норма действует только при обучении в государственных школах. Премьер-Министр поддержал данное предложение.

Также рассмотрен вопрос реализации механизма по оплате питания за детей из семей, находящихся в кризисной ситуации и не имеющих возможности посещать детсады, получающие госзаказ. Эту меру предлагается реализовать посредством сервиса «Цифровая карта семьи», который будет запущен в начале 2023 года. Планируется выявлять детей, из семей находящихся в кризисной ситуации, чтобы в дальнейшем адресно за них оплачивать расходы на питание.

Алихан Смаилов поручил завершить интеграцию необходимых информсистем госорганов и проработать механизм финансирования данной инициативы. При этом он заострил внимание на необходимости обеспечить эффективный контроль расходования средств, чтобы исключить их нецелевое использование.

«По поручению Президента мы выделяем колоссальные средства на образование и готовы выделять дополнительные деньги на реализацию новых инициатив, но нужно обеспечить качество и должный контроль», — сказал Алихан Смаилов.

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