Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Ерлан Карин

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о назначении на 5 июня республиканского референдума по проекту изменений и дополнений в Конституцию страны. Предстоящая конституционная реформа – важный шаг в реализации Президентской программы политических реформ, изложенной в его мартовском Послании народу Казахстана, разъяснения по предстоящему референдуму дал государственный секретарь РК Ерлан Карин.

Проект изменений и дополнений в Конституцию разработан ведущими учеными-правоведами и конституцио­налистами и получил положительное заключение Конституционного совета. Проект конституционных поправок основан на запросах граждан и реализуется в интересах всего общества.

Все изменения и дополнения в Конституцию взаимосвязаны и подчинены единой цели – создать правовую базу для:

1. окончательного перехода от суперпрезидентской модели к президентской республике;

2. перераспределения ряда властных полномочий;

3. усиления роли и повышения статуса Парламента;

4. расширения участия населения в управлении страной;

5. усиления механизмов защиты прав граждан.

Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» был официально опубликован в респуб­ликанских печатных СМИ 6 мая.

Для непосвященного человека возможно будет очень сложно сориентироваться в многочисленных поправках, увидеть разницу между старой и новой редакцией Конституции. Поэтому, для удобства ознакомления с этими поправками, они разбиты на крупные блоки вносимых изменений и дополнений, с указанием конкретных пунктов и статей Конституции.

Окончательный переход от суперпрезидентской модели к президентской республике

Конституционная реформа сформирует оптимальный баланс отношений между ветвями власти, обеспечит максимальную равноудаленность института президентства.

Статья 43 Конституции дополняется пунктом 3, который устанавливает, что Президент республики на период осуществления своих полномочий не должен состоять в политической партии. Исходя из этой же логики данный запрет распространен на председателей и судей Конституционного суда, Верховного суда и иных судов, председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты республики (новая редакция пункта 2 статьи 23 Конституции).

Результатом станет повышение политической конкуренции, создание равных условий для развития всех политических партий, самостоятельность и беспристрастность при принятии решений.

Глава государства должен выступать незыблемым гарантом равенства возможностей для всех граждан. Поэтому статья 43 Конституции дополняется пунктом 4, согласно которому близкие родственники Президента не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора.

По предложению членов Рабочей группы исключаются нормы о праве Первого Президента избираться более двух раз подряд (новая редакция пунк­та 5 статьи 42 Конституции) и пункт 4 статьи 46 Конституции, гласивший, что статус и полномочия Первого Президента определяются Конституцией и конституционным законом.

Из статьи 91 Конституции исключается норма о статусе Первого Президента как Основателя независимого Казахстана­ (новая редакция пункта 2 статьи 91 Конституции).

Результатом конституционной реформы должно стать расширение полномочий местного государственного управления и самоуправления, осуществляемого местными представительными и исполнительными органами, ответственными за состояние дел на соответствующей территории.

Проектом предусмотрено исключение полномочий Президента по отмене либо приостановлению полностью или частично действия актов акимов областей, городов республиканского значения и столицы (новая редакция подпункта 3) статьи 44 Конституции).

Также предусматривается исключение полномочий Президента снимать с должностей акимов районов, городов, сельских округов (новая редакция пунк­та 4 статьи 87 Конституции).

Существенно меняется порядок обретения полномочий акимами областей, городов республиканского значения и столицы.

Согласно новой редакции пункта 4 статьи 87 Конституции теперь они будут назначаться на должность Президентом с согласия депутатов маслихатов, расположенных на территории области, или депутатов маслихатов городов респуб­ликанского значения и столицы соответственно. При этом Глава государства предлагает не менее двух кандидатур, по которым проводится голосование. Получившим согласие считается кандидат, набравший большее количество голосов депутатов, принявших участие в голосовании.

Таким образом, полномочия Президента в отношении местной власти сокращаются и концентрируются на акимах регионального уровня при значительном усилении роли маслихатов.

Перераспределение ряда властных полномочий

Президентская квота в Сенате сокращается с 15 до 10 депутатов. Причем пять из них будут предложены Ассамблеей народа Казахстана (новая редакция пункта 2 статьи 50 Конституции).

Полномочия Сената дополняются правом согласования вносимых Президентом республики кандидатур на посты председателей Конституционного суда и Высшего судебного совета (новые редакции подпункта 4) статьи 44, подпункта 2) статьи 55, пункта 4 статьи 82 Конституции).

В целом модернизируется институт конституционного контроля с учреждением Конституционного суда (вместо действующего Конституционного совета).

Конституционный суд будет состоять из 11 судей (нынешний Конституционный совет состоит из 7 членов). Состав его формируется следующим образом: 6 судей назначаются Парламентом (по 3 судьи Мажилисом и Сенатом), 4 судей назначаются Президентом. Председатель Конституционного суда, как уже сказано выше, назначается Президентом с согласия Сената (новая редакция подпункта 1) статьи 57, подпункта 7) пункта 3 статьи 58, статьи 71 Конституции).

Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета преобразуется в Высшую аудиторскую палату, председатель которой будет два раза в год отчитываться перед депутатами Мажилиса (новая редакция подпункта 2) статьи 53, новый подпункт 3-1) пункта 1 статьи 56 Конституции).

Институт «Государственного секретаря» преобразуется в институт «Государственного советника», который будет заниматься формированием предложений и рекомендаций Главе государства (новая редакция подпункта 19 статьи 44 Конституции).

Усиление роли и повышение статуса Парламента

В результате конституционной реформы серьезному переформатированию подвергнется законодательная ветвь власти. В результате значительно усилится роль и повысится статус Парламента и его палат.

Как уже сказано, Сенат будет согласовывать назначение Президентом председателей Конституционного суда и Высшего судебного совета.

Также упоминалось, что Президент будет назначать не 15, а 10 депутатов Сената. Причем 5 из них – по предложению Ассамблеи народа Казахстана (новая редакция пункта 2 статьи 50 Конституции).

При этом квота Ассамблеи народа Казах­стана из Мажилиса переносится в Сенат и сокращается с 9 до 5 депутатов. Соответственно, общее число депутатских мандатов в Мажилисе уменьшится со 107 до 98 (новая редакция пункта 3 статьи 50 Конституции).

Депутаты Мажилиса будут избираться по смешанной избирательной системе: по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа, а также по одномандатным территориальным избирательным округам (новая редакция пункта 3 статьи 50 Конституции). Введение смешанной избирательной системы позволит в полной мере учесть права всех граждан, лучше отражать интересы избирателей.

Вводится право отзыва избирателями мандата у депутатов Мажилиса, избранных по одномандатному территориальному избирательному округу (новая редакция пункта 5 статьи 52 Конституции). В результате произойдет существенное укрепление демократических традиций и укоренение новой политической культуры, основанной на взаимной ответственности и доверии между депутатами и избирателями.

Расширяется компетенция Мажилиса, усиливается парламентский контроль за качеством исполнения республиканского бюджета. Для этого, как уже сказано, Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета преобразуется в Высшую аудиторскую палату, председатель которой должен два раза в год отчитываться перед депутатами Мажилиса (новая редакция подпункта 2) статьи 53, новый подпункт 3-1) пункта 1 статьи 56 Конституции). Это еще более упрочит статус Мажилиса и в целом Парламента.

С целью укрепления механизма сдержек и противовесов в политической системе и оптимизации законотворческой процедуры предлагается, чтобы Мажилис принимал законы (ранее рассматривал и одобрял законопроекты), а Сенат одоб­рял⁄не одобрял законы (ранее Сенат принимал законы) (новая редакция пунктов 4 и 5 статьи 61 и пункта 5 статьи 62 Конституции).

Конституционные законы будут приниматься Парламентом на совместном заседании палат в не менее чем двух чтениях (новая редакция статьи 53 Конституции).

Вводится особый механизм оперативного принятия законов в исключительных случаях. Законопроекты, внесенные в порядке законодательной инициативы Правительства республики в целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, экономической безопасности страны, подлежат рассмотрению Парламентом немедленно на совместном заседании его палат.

На период рассмотрения данных законопроектов Правительство республики вправе принимать временные нормативные правовые акты, имеющие силу закона (дополнение пунктов 2 и 3 статьи 61 Конституции).

Данный механизм рассчитан на особые жизненные обстоятельства, требующие немедленной совместной слаженной работы ветвей власти по преодолению особо опасных угроз, не предусмотрен для каж­додневного применения и обеспечивается взаимной ответственностью депутатов Парламента и членов Правительства.

Расширение участия населения в управлении страной

В Основном Законе окончательно и однозначно закрепляется норма о том, что земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство (новая редакция пунк­та 2 статьи 1 Конституции).

Как уже говорилось, депутатов Мажилиса предлагается избирать по смешанной избирательной системе: по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа, а также по одномандатным территориальным избирательным округам (новая редакция пункта 3 статьи 50 и пункта 1

статьи 51 Конституции).

Также появляется возможность отзыва мандата для депутатов Мажилиса, избранных по одномандатному территориальному избирательному округу (новая редакция пункта 5 статьи 52 Конституции).

Акимы областей, городов республиканского значения и столицы будут назначаться Президентом на альтернативной основе (не менее двух кандидатур) с согласия всех депутатов маслихатов региона⁄города (новая редакция пунк­та 4 статьи 87 Конституции).

Таким образом, укрепляются гарантии местного государственного управления и самоуправления, осуществляемого местными представительными и исполнительными органами, ответственными за состояние дел на соответствующей территории.

Усиление механизмов защиты прав граждан

Как уже было сказано, Конституционный совет преобразуется в Конституционный суд, который по обращениям граждан будет рассматривать на соответствие Конституции нормативные правовые акты Республики Казахстан, непосредственно затрагивающие их права и свободы, закрепленные в Основном Законе (новая редакция статей 71–74 Конституции).

Окончательно закрепляется решение об отмене смертной казни на конституционном уровне (новая редакция пункта 2 статьи 15 Конституции).

Компетенция, организация и порядок деятельности Прокуратуры будут определяться конституционным законом (новая редакция пункта 4 статьи 83 Конституции). Это должно усилить системную правозащитную деятельность и высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан от имени государства в установленных законом пределах и формах.

Нормами новой статьи 83-1 Конституции Уполномоченному по правам человека предоставляется иммунитет и даются гарантии независимости и неподотчетности каким-либо иным государственным органам и должностным лицам при осуществлении полномочий по содействию восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина. Для этого он будет иметь право обращаться в Конституционный суд.

Правовое положение и организация деятельности Уполномоченного по правам человека будут определяться конституционным законом.

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Таким образом, можно с полным правом утверждать, что конституционная реформа расширит участие граждан в управлении государством и обеспечит реальную демократизацию политических процессов.

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