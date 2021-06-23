Участики национального конкурса «Мерейлі отбасы» из города Тобыл

Национальный конкурс «Мерейлі отбасы» проводится уже седьмой год. За это время стать его участниками смогли более шестисот семей из Костанайской области. В прошлом году провести его не удалось, вмешалась пандемия, но в этом году — первый его этап уже завершился. От каждого района выбраны две семьи, которые будут представлять свой регион на областном этапе.

В семье Алимовых 3 детей, старшей дочке 22 года, а разница между детьми составляет ровно 10 лет. Еркебулан и Гульмира поженились в 1998 году, вскоре у них родилась Раушан, которая сейчас работает в Нур-Султане, а через 10 лет родился сын Абилмансур, а сейчас у них маленькая дочка Айзере, ей 2 года. Их сын Абильмансур уже на протяжении 6 лет занимается вокалом, и имеет немало достижений.

«Так как я близок к искусству, сейчас мой сын Абилмансур берет с меня пример. Я думаю, когда вырастет мой сын, он будет певцом. Маленькая дочка тоже поет. Мы думаем, что наш сын Абилмансур оправдает наши надежды. Старшей дочке тоже всегда говорим быть честной и трудолюбивой. Всегда воспитываем, когда приезжает на выходные домой»,- говорит глава семьи Еркебулан Алимов.

Как рассказывает Еркебулан, их сын Абильмансур участвовал в национальном конкурсе «Бала дауысы», когда прошел отборочный этап, представлял Костанайскую область в столице, а поддержать его поехали всей семьей.

«Абилмансур участвовал в республиканском конкурсе, где из каждой области выступает только один конкурсант. В тот момент нас приглашали в Италию, когда начался кастинг к конкурсу «Бала дауысы». Участвуя в кастинге, мы не думали, что победим. Победили, нас выбрали. Когда был финал, мы поехали со всей семьёй. В 2018 году победил один конкурсант из Костаная и взял Грант-при, а в 2019 году — мы взяли. Мы верили в Абилмансура»,- рассказывает Еркебулан.

Гульмира сейчас находится в декретном отпуске, рассказывает, что для них главное, чтобы их дети между собой были дружны. И воспитывают их так, чтобы они могли друг на друга положиться.

«Живем мы дружно. Друг друга понимаем с супругом, относимся хорошо, с уважением. И дети наши растут в любви в понимании. Например, они никогда не видят, чтобы мы с ним ссорились, у нас все тихо-мирно, или без них это все происходит. Дети у нас живут в дружной, в хорошей семье, мы считаем, что мы счастливы, что у нас очень хорошая семья»,- отмечает Гульмира Алимова.

А вот сам Абильмансур рассказал о своих мечтах, и об отношениях со свой старшей сестрой и младшей сестренкой. Кстати, помимо того, что он поет еще играет и на домбре, а в школе учится на отлично.

«Мне нравится петь, это моя цель стать певцом, как Димаш Кудайбергенов, как Майкл Джексон. Я хочу стать легендой.Никогда не ругаемся, а если ругаемся, то очень редко. Любим друг друга, никогда друг-друга не обижаем»,- рассказывает Абильмансур.

Свободное время семья Алимовых стараются уделить своим детям, ездят на природу, вместе ходят на аттракционы и в бассейн.

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