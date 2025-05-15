МИД Казахстана обеспокоен участившимися случаями отказа гражданам РК во въезде в Грузию, передаёт BaigeNews.kz.

Этот вопрос обсуждался на очередных консульских консультациях между министерствами иностранных дел Казахстана и Грузии, сообщает пресс-служба МИД РК.

Казахскую делегацию возглавил заместитель директора департамента консульской службы МИД Бауыржан Досманбетов. Грузинскую делегацию возглавил директор департамента консульской службы МИД Георги Табатадзе.

В ходе консультаций стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в консульской сфере. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения защиты прав и законных интересов граждан обеих стран, выполнению двусторонних и многосторонних договоров, а также международных конвенций в консульско-правовой области, вопросам уголовно-правового сотрудничества и экстрадиции граждан, иным актуальным вопросам повестки дня.

«В рамках встречи казахская сторона выразила обеспокоенность в связи с участившимися случаями отказа во въезде на территорию Грузии гражданам РК по прибытию и их последующей депортацией. При этом было подчеркнуто, что подавляющее большинство казахстанских граждан прибывают в Грузию с туристическими целями и добросовестно соблюдают законодательство принимающей страны», – указывается в пресс-релизе.

В свою очередь, грузинская сторона информировала о значительном снижении фактов отказа во въезде в их страну с начала мая и заверила о том, что это тенденция будет продолжена. Также в Тбилиси выразили готовность создать максимально благоприятные условия для въезда и пребывания граждан Казахстана на территории Грузии

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