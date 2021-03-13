Участковых полицейских обязали войти в чаты КСК

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев рассказал, как изменится работа участковых полицейских, передает корреспондент BaigeNews.kz. На правительственном часе в Сенате он сообщил о нехватке кадров в селах.

«На сегодняшний день в сельской местности нагрузка на одного участкового, то есть он должен обслуживать территорию, в которой проживают 1800 человек. В городской — 2300. Это норматив, утвержденный постановлением Правительства. Но в то же время у нас есть определенная миграция населения. Некоторые села давно переехали. Есть села, где практически нет условий для проживания — это северные регионы. А в южных регионах плотность очень высокая. Это Туркестанская, Жамбылская области, города Шымкент, Алматы, и Нур-Султан не исключение, город растет на глазах. Поэтому нам оперативно приходится увеличивать количество участковых пунктов, и нагрузка у нас растет. В сельской местности, если нагрузка падает иногда до тысячи человек, то в городах на одного участкового до пяти тысяч возрастает. Поэтому сейчас мы принимаем меры по пересмотру нагрузки. А во-вторых, в городах мы введем все-таки старших инспекторов полиции, чтобы они взаимодействовали с местными исполнительным органами — акиматами. Потому что необходимо работать с КСК», — рассказал Тургумбаев.

Он отметил, что участковые инспекторы должны тесно работать с жильцами домов и состоять в их чатах.

«Сейчас мы сделали новый тренд — каждый участковый должен быть в чате у своего КСК. Многие КСК не хотят этого, даже участковый утром ходит туда и пишет «Доброе утро, уважаемые жители», а его оттуда убирают. Но в то же время в этом чате обсуждается всё: у кого какая собака дома, кто вчера пьянствовал, где, в какой квартире притон, где квартиры сдаются в аренду, куда выносится мусор. То есть, участковый должен быть в курсе всех событий, которые происходят на участке. К нему вряд ли придут с заявлением, но в то же время он должен знать, поэтому обязали участковых войти во все чаты жильцов, которые существуют. На сегодня мы эту работу провели. Это колоссальная работа, но в то же время информированность у нас возросла почти в 10 раз. Сейчас граждане чаще обращаются уже к нашим участковым лично и часто высылают информацию, где машина неправильно припаркована, где нарушаются решения по выгулу собак, кошек и другие», — сообщил министр.

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