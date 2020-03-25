Участковый инспектор полиции освобожден от занимаемой должности за шутку про коронавирус

Участковый инспектор полиции села Ершовка Узунколького района освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
По даным областного ведомства, полицейский по ватсапу отправил снятый им видео-ролик однокласснику.
На видео заснято, как участковый и его товарищи в одном из домов поселка Ершовка обнаружили тайник — флагу со спиртом 28-летней давности. Половник со спиртом подожгли, жидкость горела. Полицейский и его товарищи, обсуждая эту находку, высказались, что теперь коронавирус с такими запасами нас не возьмет.
В дальнейшем спирт вылили в септик.
По данному факту проведено служебное расследование, участковый освобожден от занимаемой должности за нарушение этических норм.
Тем более что видео-ролик получил распространение в сети одноклассники.