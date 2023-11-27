Участковый Карабалыкского района спас от гибели 81-летнюю пенсионерку

На телефон полицейскому позвонила женщина и сообщила, что больше суток не может попасть в квартиру, к пенсионерке, за которой она ухаживает.
Дверь в квартиру была заперта изнутри.
На вызов незамедлительно прибыл районный участковый Тимур Доспулов. После безуспешной попытки достучаться, он выломал дверь, так как медлить было нельзя.
Из квартиры повалили клубы дыма, из-за оставленной на плите сковороде. 81-летнюю женщину участковый обнаружил в спальне, которая еле подавала признаки жизни.
Полицейский вынес бабушку на руках из квартиры и вызвал скорую помощь. Трагедии удалось избежать. Пенсионерка пролежала неделю в больнице.
28- летний Тимур Доспулов работает участковым почти 6 лет. Он проведывает пожилую женщину, которая поблагодарила сотрудника полиции за ее спасение.