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Участковый Карабалыкского района спас от гибели 81-летнюю пенсионерку

На телефон полицейскому позвонила женщина и сообщила, что больше суток не может попасть в квартиру, к пенсионерке, за которой она ухаживает.

Дверь в квартиру была заперта изнутри.

На вызов незамедлительно прибыл районный участковый Тимур Доспулов. После безуспешной попытки достучаться, он выломал дверь, так как медлить было нельзя.

Из квартиры повалили клубы дыма, из-за оставленной на плите сковороде. 81-летнюю женщину участковый обнаружил в спальне, которая еле подавала признаки жизни.

Полицейский вынес бабушку на руках из квартиры и вызвал скорую помощь. Трагедии удалось избежать. Пенсионерка пролежала неделю в больнице.

28- летний Тимур Доспулов работает участковым почти 6 лет. Он проведывает пожилую женщину, которая поблагодарила сотрудника полиции за ее спасение.

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