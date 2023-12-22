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Участковый предотвратил пожар в гараже с газовыми баллонами в Костанайской области

Фото пресс-службы ДП Костанайской области

Майор полиции Данабек Игымбердиев работает участковым инспектором в посёлке Октябрьский города Лисаковска.

Сегодня, 22 декабря около 15:10 часов он обходил свой административный участок и заметил дым по улице Уральская.

Незамедлительно, добежав до места, он увидел , что горит гараж. Со слов хозяина в нем находились 6 газовых баллонов, к которым присоединен “природный” газ.

Не раздумывая, Данабек приступил к тушению пожара снегом и иными подручными средствами.

Прибывшие на место пожарные потушили огонь. Жертв удалось избежать.

Хозяин дома поблагодарил полицейского и пожарных за слаженную работу.

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