Участковый спас жизнь: в Костанайской области мужчину вытащили после отравления угарным газом

В одном из сёл Костанайской области произошёл несчастный случай — 54-летний мужчина, инвалид II группы, получил отравление угарным газом.

Оперативная помощь

Благодаря быстрым действиям участкового инспектора полиции Дархан Турганов мужчине своевременно оказали помощь. Пострадавшего экстренно доставили в Аркалыкскую региональную больницу.

Решающие минуты

По словам местных жителей, именно оперативность и профессионализм полицейского помогли избежать трагических последствий.

Опыт и награды

Отмечается, что Дархан Турганов уже не впервые проявляет себя в экстренных ситуациях. В 2024 году он был награждён медалью «Ерлігі үшін» указом Президента Казахстана за спасение людей во время бурана.

В полиции подчеркивают, что подобные случаи — пример самоотверженной службы и ответственности сотрудников за безопасность граждан.

