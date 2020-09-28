Участники экологической акции убрали от мусора участок леса в Костанае

Множество мешков, полных мусора, собрали волонтеры, которые приняли участие в экологической акции. Трактор вывез целую телегу отходов. Молодые люди убирали территорию лесопосадки вблизи Костаная. Она считается излюбленным местом отдыха горожан и жителей Костанайского района, сообщает alau.kz

Лесопосадки вблизи Золотого фазана давно стали излюбленным местом отдыха жителей областного центра и Костанайского района. В прошлом году для удобства отдыхающих здесь установили небольшие зоны — скамьи и лавочки, с этого времени количество людей здесь только увеличивается, как и наличие мусора в лесопосадке. В прошедшую пятницу экологическую акцию здесь провели студенты Костанайского университете имени А.Байтурсынова и студенты колледжей Костанайского района.

«Привести в порядок и обратить внимание людей отдыхающих, чтобы не мусорили там, где отдыхают. Молодежь активно принимает участие, всегда соглашаются, тем более такая погода стоит сегодня хорошая. Первокурсники только пришли, но сразу проявляют свои активную гражданскую позицию, присоединяются к нам «,- говорит руководитель молодежного центра Бахыт Жакенова.

Молодежь в течение нескольких часов убирали и сам лес, и прилегающий к нему овраг. Мусора было очень много. В основном, это салфетки и пластиковые стаканы, также немало пустых стеклянных бутылок от алкоголя, оставленных несознательными гражданами после отдыха на природе. Чтобы привести в порядок прилегающую территорию, молодым людям пришлось прошагать несколько километров.

«Мы заметили, что очень много мусора находилось как внутри леса, так и на его окраинах. Это все было нами убрано. Конечно, в такой солнечный день было приятно убираться здесь и видеть результат, который после нас остается. То есть чистый и зеленый лес»,- сказал участник субботника Ильяс Азелханов.

Жаль, что далеко не все обладают столь ясным экологическим сознанием. Ведь, несмотря на то, что здесь собирается и вывозится мусор, как только наступают более менее теплые дни, он снова здесь оставляется отдыхающими. Но организаторы этого мероприятия все же надеются, что такие экологические акции подтолкнут людей к экологической сознательности.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.