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Участников госпрограмм обяжут копить на ипотеку

Фотография для новости Новая ипотека. Кто сможет получить заём под низкий процент

pixabay.com

В Казахстане планируют ужесточить правила одной из госпрограмм — аренды жилья без выкупа для работающей молодёжи.

Программа действует с 2019 года в Астане, Алматы, Шымкенте. Суть её заключается в том, что участник три года снимает квартиру за 5 000–15 000 тенге в месяц, что должно помочь ему накопить на первоначальный взнос для ипотеки. Но, как показывает практика, молодые люди не начинали копить и к моменту освобождения квартиры отказывались покидать арендное жильё, сообщает krisha.kz

Что хотят изменить

Разработчик поправок, Министерство культуры и информации РК, предлагает ввести для арендаторов ежегодный порог накопления 170 МРП (в этом году это 627 640 тенге, т. к. 1 МРП равен 3 692 тенге).

Работающая молодёжь будет жить три года в арендных квартирах, но одновременно должна копить первоначальный взнос на депозите в жилстройсбербанке, в РК это Отбасы банк.

В качестве примера предлагаются региональные ипотеки «Алматы жастары», «Елорда жастары» с максимальной суммой займа 18 млн тг, первоначальным взносом 10 %. В Минкульте считают, что накопить 1.8 млн вполне возможно за три года.

Второе крупное изменение — договор аренды будут заключать на год, а вот продлять только при наличии накоплений.

Чтобы продлить аренду ещё на год, участник должен иметь соответствующую сумму на счету (170 МРП ежегодно). Иначе контракт с ним расторгнут.

Что ещё изменят

— Договор аренды между акиматом и арендатором заменят на трёхстороннее соглашение: арендатор — акимат — банк.

— Уберут норму о нотариальном заверении удостоверений и свидетельств о рождении, т. к. сведения есть в электронных базах.

— Добавят норму о нотариальном заверении документов об образовании, потому что имелись факты подлога.

— Исключат норму о подтверждении личных достижений и начисление двух баллов за них. Претенденты часто предоставляют формальные благодарственные письма с мест работы для получения баллов, а у акиматов нет возможности проверить объективность оценки.

— Добавят формулировку «действующая трудовая деятельность», т. к. участники предоставляют сведения о предыдущих работах в бюджетных организациях, хотя на момент подачи документов работают в частных компаниях.

Приказ об изменении правил аренды без выкупа размещён для общественного обсуждения на сайте «Открытые НПА» до 30 апреля.

В предыдущий раз изменения вносили в 2023 году. Тогда сократили срок аренды с пяти до трёх лет и увеличили возраст участников с 29 до 35 лет.

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