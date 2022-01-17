Участников митинга и нарушителей режима ЧП освободил суд Костанайской области

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В судебной коллегии по уголовным делам Костанайского областного суда рассмотрены административные дела в отношении 21 лица, привлеченных за нарушение режима чрезвычайного положения, объявленного Указом Президента Республики Казахстан «О введении чрезвычайного положения в Костанайской области» и нарушение порядка организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан, сообщила пресс-служба Костанайского областного суда.
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Согласно материалам дел, 12 правонарушителей находились во время комендантского часа вне места проживания, а 9 человек участвовали на площади областного акимата в нарушение закона о проведении мирных собраний.
Судами первой инстанцией были наложены административные взыскания в виде административных арестов сроком от 7 до 15 суток.
Ввиду несоответствия наложенных постановлениями административного взыскания характеру совершенного правонарушения и с учетом личности правонарушителей, судебная коллегия смягчила всем наложенные взыскания, снизив сроки административных арестов в пределах от 1 до 5 суток, ограничившись отбытым сроком.
Постановления вступили в законную силу.
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