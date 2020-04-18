Участок автодороги Лисаковск — Тобол начнут ремонтировать

На участке дороги Лисаковск — Тобол в ближайшее время начнётся долгожданный ремонт. Подрядчик уже определён и техника на этом участке должна приступить к работе примерно в конце апреля или в начале мая. Кроме того, в компании КазАвтоЖол сообщили, что с большой долей вероятности в этом же году начнётся и ремонт трассы от Тобола до Аятского моста. Тендер на этот участок уже объявлен, сообщает alau.kz

Несмотря на введённый в Казахстане режим ЧП, ремонт дороги Денисовка — Рудный в этом году будет продолжен, и даже более ускоренными от первоначального плана темпами. Что особенно важно, прежде всего для лисаковчан, в начале мая, а если позволят погодные условия, то возможно уже в конце апреля, начнётся реконструкция дороги Лисаковск-Тобол. Все работы будет вести компания «АБК-АвтоДор», а категория ремонтируемого участка станет при этом на класс выше.

«Была там третья техническая категория, а будет вторая. То есть было восемь метров, а будет девять метров ширина. Весь участок планируется от Тобола до Денисовки полностью, в том числе и заезд по развязке в Лисаковск, планируется в этом году полностью завершить»,- говорит директор ТОО «КазАвтоЖол» Андрей Горват

С большой долей вероятности в этом же году начнётся уже и ремонт трассы от Тобола до Аятского моста. Тендер на этот участок был обявлен ещё на прошлой неделе.

«От Тобола до Аятского моста уже объявили конкурс, первое вскрытие конвертов с участниками будет 27 апреля, комиссия будет рассматривать пять дней, после рассмотрения сдают на исправление, и через 10 дней итоги. В конце мая, мы будем уже знать, кто будет выполнять работы»,- сказал Андрей Горват.

Проблем с задержкой темпов работ быть не должно. По словам Андрея Горвата, внести свои коррективы может только погода. Люди настроены работать, все необходимые материалы заготовлены и доставлены ещё зимой.

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