Участок автодороги Амангельды-Урпек на 9-15 километрах восстановлен. Об этом сообщает оперативный штаб Костанайской области.

25 марта 2025 года к 16:30 специально вскрытые участки дороги Амангельды-Урпек были восстановлены, и движение транспорта полностью возобновлено.

Напомним, по решению местных исполнительных органов на данном участке дороги было специально вскрыто дорожное полотно для создания водоотводов.

Работы по восстановлению дорожного полотна были выполнены ТОО «АлюминСтрой».

Для выполнения работ задействовано девять самосвалов, экскаватор и погрузчик, а также использовано около 300 кубометров камня и 500 кубометров песка.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий установлены соответствующие дорожные знаки.

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