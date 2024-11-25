В Северо-Казахстанской области завершен средний ремонт автодороги KAZ18 «Костанай — Мамлютка» Национальная компания «КазАвтоЖол» информирует о завершении среднего ремонта участков автодороги республиканского значения KAZ18 «Костанай — Мамлютка» (км 0–4, км 18–31, км 35–46). Об этом сообщает пресс-служба Казавтожол.

Работы велись на территории Мамлютского и Жамбылского районов Северо-Казахстанской области. В рамках проекта также были обустроены площадка для отдыха и освещение на участке длиной 4,1 км. Общая длина отремонтированных участков составила 28,03 км.

Для реализации проекта было привлечено около 30 специалистов и мобилизовано 19 единиц специализированной техники. Выполненный ремонт повысит транспортно-логистический потенциал Северо-Казахстанской области. Обновление дорожного покрытия и инфраструктуры позволит улучшить технические характеристики автодороги, сократить время в пути и увеличить пропускную способность дороги.

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