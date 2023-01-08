Участок республиканской трассы закрыли в Костанайской области

08.01.23г. с 14-30 в связи закрытием автомобильных дорог Республиканского значения (усиление ветра, метель, ограниченная видимость), закрыто движение на участке а/д Республиканского значения:

а/д А-16 «Жезказган-Петропавловск» 252-340 км. (от Улытауской обл. до г. Аркалык). Для всех видов автотранспортных средств.

08.01. с 13-30 в связи ухудшением погодных условий (усиление ветра, метель, ограниченная видимость) принято решение о закрытии автомобильной дороги Республиканского значения, закрыто движение на участке а/д Республиканского значения:

а/д А-16 «Жезказган-Петропавловск» 340-377 км. (От г.Аркалык до гр. Акмолинской области). Для всех видов автотранспортных средств.

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