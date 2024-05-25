Участок трассы закрыли из-за снега и резкого похолодания

Информация поступила от пресс-службы МЧС РК.

В Акмолинской области временно закрыто движение на автомобильных дорогах Республиканского и областного значения.

Причиной стали плохие метеоусловия, а именно верховой снег и понижение темпрературы.

Проезд закрыт в Астаханском и Егиндыкольском районах на участках: “Екатеринбург-Алматы” км 1080-1140 (ст. Колутон — с.Новочеркасское) “Егиндыколь-Жолан” км 0-61,3 “Новочеркасское-Егиндыколь-Жантеке” км 43-119,2 “Жалтыр-Макинск” км 0-38 “Новочеркасское-Егиндыколь-Жантеке” км 0-43 “Новочеркасское-Егиндыколь”-Кайнарское км 0-52.

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