Участок улицы в центре Костаная перекроют на несколько дней

Участок улицы Баймагамбетова перекроют в Костанае.

В связи с началом выполнения работ по среднему ремонту и временным ограничением движения транспортных средств по улице Баймагамбетова в границах от проспекта Аль-Фараби до улицы Гоголя будут изменены схемы движения автобусных маршрутов №3,12,19,22,38, проходящих на данном участке со 2 по 8 ноября.

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