Костанайским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску акима города к двум костанайцам о принудительном отчуждении земельного участка для госнужд, обязав предоставить правоустанавливающие документы на земельный участок и недвижимое имущество.

Постановлением акимата города Костаная инициирована процедура принудительного отчуждения земельных участков, в том числе участка земли, принадлежащего на праве общей долевой собственности ответчикам, в целях строительства объектов общего пользования — парковой зоны.

«В соответствии с действующим законодательством земельный участок может быть принудительно отчужден для государственных нужд в исключительных случаях, при условии равноценного возмещения имущества с согласия собственника или негосударственного землепользователя либо по решению суда. Под исключительными случаями регламентировано — предоставление земель для нужд оздоровительного, рекреационного назначения, строительство реконструкция автомобильных и железных дорог, объектов общего пользования населенных пунктов», — говорится в сообщении облсуда.

Учитывая, что действующим постановлением акимата Костанайской области от 5 июля 2023 года утвержден проект детальной планировки центральной части города Костаная вдоль улицы Тәуелсіздік, в соответствии с которым на спорной территории предусмотрено строительство парка, суд решил иск акима города Костаная о принудительном отчуждении земельного участка для госнужд удовлетворить частично.

«Изъять для государственных нужд земельный участок и расположенное на нем недвижимое имущество, принадлежащее на праве общей долевой собственности, а также прекратить право общей долевой собственности двух жителей Костаная на земельный участок и расположенное на нем недвижимое имущество», — говорится в тексте решения.

В остальной части иска отказано.

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