«Учат сбегать из дома». Минкультуры и МВД просят заняться блокировкой опасных для детей игр

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Комитет по охране прав детей Минпросвета направил письма в ответственные госорганы страны с призывом принять меры по блокировке вредоносных цифровых игр. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В комитете уточнили, что обеспокоены обеспечением кибербезопасности детей, сообщает informburo.kz
«Для профилактики и усиления их защиты от любой угрозы в интернете комитет направил письма в Министерство культуры и информации, Министерство внутренних дел с призывом принять решительные меры по мониторингу и блокированию вредоносных цифровых игр», – говорится в сообщении.
Для ограничения доступа к нежелательному контенту в комитете рекомендовали родителям установить функцию «Родительский контроль». Следует обратить внимание и на посещаемые детьми сайты.
«Общение и участие в жизни детей – единственный способ создать для них безопасное пространство. В свою очередь, ответственные госорганы сделают всё возможное для блокировки подобных угроз», – сказала председатель комитета Насымжан Оспанова.
После трагедии в Алматы, когда две школьницы выпали из окна многоэтажки, в социальных сетях и мессенджерах распространилось сообщение об опасной для детей цифровой игре. В рассылке говорится, что в ней учат детей сбегать из дома и не слушаться родителей.