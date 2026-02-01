Министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова заявила, что вопрос учебной нагрузки школьников и учителей сейчас находится на стадии детального анализа.
По её словам, тема уже обсуждалась с экспертами в рамках работы большой рабочей группы. Министерство фиксирует высокую нагрузку, при этом суббота остаётся неучебным днём. В то же время, как отметила глава ведомства, у педагогов есть значительный объём целей, которые необходимо проработать с учащимися в течение каждой четверти.
Министр подчеркнула, что вопрос остаётся актуальным. При этом суммативное оценивание за раздел (СОР) и за четверть (СОЧ) сохраняются без изменений до конца текущего учебного года.
В настоящее время проводится масштабная аналитическая работа. Ожидается, что в период летних каникул Национальная академия образования совместно с управлениями образования подготовит предложения по возможным изменениям. Среди рассматриваемых вариантов — корректировка учебных часов или сокращение количества учебных целей. Окончательные решения, как отметила Сулейменова, должны приниматься экспертами, учёными, аналитиками и разработчиками типовых учебных программ и планов.
