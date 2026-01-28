USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Учебная суббота, СОРы, СОЧи: министр просвещения высказалась о возможных изменениях

— Сегодня, 13:53
Министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова заявила о высокой учебной нагрузке в школах и возможных изменениях в образовательном процессе.

По её словам, данный вопрос обсуждается с экспертами в рамках работы большой рабочей группы.

Суббота не учебная, но цели остаются

Как отметила министр, в настоящее время фиксируется значительная нагрузка на учащихся и педагогов. При этом суббота не является учебным днём, однако большинство учебных целей, которые учитель должен пройти с детьми в течение четверти, сохраняются. В связи с этим, подчеркнула Сулейменова, вопрос остаётся актуальным.

СОРы и СОЧи сохранятся до конца учебного года

Глава ведомства уточнила, что суммативные оценивания за раздел (СОР) и суммативные оценивания за четверть (СОЧ) будут проводиться без изменений до завершения текущего учебного года. Сейчас в системе образования ведётся масштабная аналитическая работа.

Возможные изменения обсудят летом

По словам министра, возможные корректировки планируется рассмотреть в период летних каникул. Национальная академия образования совместно с управлениями образования может подготовить предложения по изменению учебной нагрузки.

Решения будут принимать эксперты

В числе рассматриваемых вариантов — увеличение количества учебных часов либо сокращение учебных целей. При этом, подчеркнула Сулейменова, такие решения должны приниматься исключительно на основе экспертных выводов с участием учёных, аналитиков и разработчиков типовых учебных программ и учебных планов.



