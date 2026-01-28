Министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова заявила о высокой учебной нагрузке в школах и возможных изменениях в образовательном процессе.
По её словам, данный вопрос обсуждается с экспертами в рамках работы большой рабочей группы.
Суббота не учебная, но цели остаются
Как отметила министр, в настоящее время фиксируется значительная нагрузка на учащихся и педагогов. При этом суббота не является учебным днём, однако большинство учебных целей, которые учитель должен пройти с детьми в течение четверти, сохраняются. В связи с этим, подчеркнула Сулейменова, вопрос остаётся актуальным.
СОРы и СОЧи сохранятся до конца учебного года
Глава ведомства уточнила, что суммативные оценивания за раздел (СОР) и суммативные оценивания за четверть (СОЧ) будут проводиться без изменений до завершения текущего учебного года. Сейчас в системе образования ведётся масштабная аналитическая работа.
Возможные изменения обсудят летом
По словам министра, возможные корректировки планируется рассмотреть в период летних каникул. Национальная академия образования совместно с управлениями образования может подготовить предложения по изменению учебной нагрузки.
Решения будут принимать эксперты
В числе рассматриваемых вариантов — увеличение количества учебных часов либо сокращение учебных целей. При этом, подчеркнула Сулейменова, такие решения должны приниматься исключительно на основе экспертных выводов с участием учёных, аналитиков и разработчиков типовых учебных программ и учебных планов.
Гибель военнослужащих: об экстренных мерах заявили в Минобороны
Погода в Казахстане: антициклон принесёт потепление и осадки
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.