В школьные учебники внесут изменения с учетом жалоб казахстанцев на их содержание. Об этом сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, передает корреспондент Tengri Education.

Во время брифинга в правительстве министру был задан вопрос относительно содержания отдельных школьных учебников.

«Иногда в интернете видишь задачи, упражнения, и даже люди с высшим образованием заходят в тупик, пытаясь решить какую-то задачку. Будут ли менять кардинально учебники, и если да, какие предметы в первую очередь будут обновлены?» — спросили журналисты Бейсембаева.

Министр напомнил, что с 2026 года в Казахстане начнёт действовать новый образовательный стандарт, в котором будут учтены ранее поступившие замечания к содержанию школьных учебников.

«Было много нареканий на некоторые учебники. Мы проводили полный анализ и выявили: примерно были претензии на 26 учебников из 600 наименований, из них подтвердились (жалобы — прим.) только в 11 учебниках. В основном это повторяющиеся предметы: география, казахский язык и литература, русский язык и литература. В основном три предмета, и частично — в начальных классах математика», — рассказал Гани Бейсембаев.

Он отметил, что при подготовке новых учебников будут учтены ошибки, допущенные в прошлые годы.

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