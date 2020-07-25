Учебники в костанайские школы должны поступить к началу августа

Школы Костаная обеспечат всеми учебниками уже в начале августа. Такие планы озвучили в отделе образования. Первая партия книг поступила в учебные заведения еще пару недель назад, следующую ожидают в будущий понедельник, передает alau.kz

В костанайских школах ждут поступления новых учебников. В этом году их должно прийти 263 тысячи 864 экземпляра. Для их закупки из местного бюджета выделено 359 миллионов тенге. Такое количество книг рассчитано на учащихся с 1 по 11 класс. Хотя к обновленной программе завершающим этапом в этом году присоединились выпускники, корректировки в книгах произошли для всех учебных звеньев.

«10 июля уже поступила первая партия книг. Это художественная литература и данные книги уже доведены до каждой из школ. Однако отделом образования проведена работа, чтобы скорректировать сроки поступления учебников от издательств, то есть мы хотим, чтобы эти учебники дошли до школ города быстрее»,-поделилась Марина Донскова, руководитель отдела воспитательной работы отдела образования акимата города Костанай.

По плану доставка книг должна завершиться к середине августа, но отдел образования намерен закрыть этот вопрос раньше — уже к началу следующего месяца. Сейчас поставщик книг находится в Алматы и работает с четырьмя издательствами. Крупную партию учебников от него ждут уже в понедельник 27 числа.

«Выдача учебной литературы в рамках дорожной карты по доставке учебников будет осуществляться до 1 сентября. 1 сентября все учащиеся будут иметь на руках определенное количество комплектов учебников. У нас отработан механизм раздачи учебников в режиме карантина, то есть мы эти учебники будем давать классным руководителям, и в свою очередь классные руководители будут доводить до каждого ученика»,- пояснила Марина Донскова.

Выдавать учебники школьникам будут с соблюдением санитарных норм. Это и ношение масок, и социальная дистанция, а, возможно, и назначение определенного времени для их выдачи каждому ученику. Но родителей ребят беспокоит не только вопрос самого получения книг, но и их цены. В костанайском отделе образования заверили, что учебники всем выдадут бесплатно.

«Однозначно по решению министерства образования и науки, у нас есть нормативные документы, обеспеченность учебниками 100 процентов будет учащихся независимо от категорий семей и слоев населения»,- сказала руководитель отдела воспитательной работы.

Если школьникам и их родителям откажутся выдавать книги без оплаты, то нужно обратиться на телефон доверия, указанный на экране. Он напрямую соединит с руководителем отдела воспитательной работы, которая и занимается вопросом обеспеченности учебниками. Также наряду с бумажными вариантами школьники получат электронные версии книг. Они уже заказаны в количестве 4627 экземпляров. Электронные книги рассчитаны на всех школьников с 1 по 11 класс.

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