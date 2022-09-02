Учебную нагрузку на школьников определили в Министерстве просвещения

Министерство просвещения РК подготовило изменения в приказ от 3 августа 2022 года об утверждении государственных общеобязательных стандартов дошкольного воспитания и обучения, начального, среднего, технического и профессионального образования, передает zakon.kz.

Документ определяет требования к содержанию, максимальному объему учебной нагрузки, уровню подготовки обучающихся и сроку обучения.

Устанавливается, что максимальный объем недельной учебной нагрузки обучающихся на уровне основного среднего образования составляет не более: в 5 классе – 30 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 33 часа, в 8 классе – 34 часов, в 9 классе –35 часов.

Кроме того, в рамках сокращения неравенства в доступности среднего образования повышения качества знаний сельских школьников снижается нагрузка, для чего вводится деление класса на группы сельских школьников.

Деление на группы также предусмотрено и для городских школьников.

Так, государственный общеобязательный стандарт начального образования предусматривает деление класса на две группы в городских общеобразовательных организациях образования при наполнении классов в 24 человека и более, в сельских – в 20 школьников и более по:

казахскому языку в классах с неказахским языком обучения;

иностранному языку;

цифровой грамотности (кроме 1 класса).

При этом деление класса на две группы допускается в городских общеобразовательных организациях образования при наполнении классов в 24 и более обучающихся, в сельских – в 20 и более обучающихся по русскому языку в классах с нерусским языком обучения.

В документе также указывается, что в случаях ограничительных мероприятий, введения карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера деление класса на группы производится по всем учебным предметам с наполнением в одном классе до 15 обучающихся.

Аналогичные общеобязательные стандарты также вводятся для основного среднего образования и общего среднего образования.

По данным Министерства просвещения, в республике функционируют 6942 дневных государственных школы, из которых 5159 (74%) расположены в сельской местности.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 14 сентября.

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