Учебный процесс приостановили в школе №9 Костаная

На время проведения ремонта всех учащихся распределили по двум соседним учебным заведениям. В этом году школу ждут большие изменения, там заменят кровлю, окна, двери и отопительную систему

Зданию школы №9 уже почти 40 лет, за это время капитальный ремонт здесь ни разу не приводился. Учебные кабинеты устарели, а пол и стены уже выглядят изношено. В прошлом году в школе заменили окна на первом этаже, это был первый этап капитального ремонта. Теперь начнутся самые масштабные работы.

«Здесь полностью заменят систему отопления, электросистему, канализацию, видеонаблюдение, интернет, пожарную сигнализацию, локальные сети, турникеты, пандусы, все оборудование, двери. По плану ремонт в школе будет проводиться с 1 февраля по 19 июля, то есть 5 месяцев. Надеемся, что 1 сентября зайдем в новую отремонтированную школу», — говорит директор средней школы №9 Костаная Асемхан Молдахаликов.

Асемхан Молдахаликов отмечает, что школе капремонт был крайне необходим. Например, местами в здании протекает крыша, а из окон сильно дует. На работы из областного бюджета было выделено 640 миллионов тенге. На время ремонта учеников школы, а это больше 900 человек, распределили по двум соседним учебным заведениям.

«В этом году демонтажные работы начались уже в двух организациях, где работы сейчас проводятся. Здания уже освобождены, из 9 школы дети переведены в две школы это — 11 и 22-ая. Все условия для детей созданы, они с понедельника уже занимаются в двух этих школах. Начальные классы — в 11 школе, остальные классы в 22 школе», — сообщила руководитель отдела образования Костаная Гульсим Уразбаева.

В отделе образования рассказали, что сейчас капитальный ремонт проводится также в ясли-саду №6. Что касается школ, то помимо 9-ой, капремонт в этом году планируется провести еще в № 23 и № 25. Проектно-сметная документация на эти объекты уже готова, сейчас в отделе образования ждут рассмотрения бюджетной заявки.

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