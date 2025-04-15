Как сообщили в отделе ЖКХ Костаная, уже утвержден график работ и выбран подрядчик для ремонта...
О трагедии сообщили в редакцию читатели. Как стало известно, счёты с жизнью свела ученица Специализированной школы-лицея информационных технологий «Озат».
В пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы, выясняются обстоятельства произошедшего.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
С начала этого года в городскую налоговую Костаная поступило уже около 300 заявлений на внесудебное...
Аренда жилья может подорожать в Казахстане на 5-10% в этом году. Такое мнение LS озвучил глава Федерации...
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