О трагедии сообщили в редакцию читатели. Как стало известно, счёты с жизнью свела ученица Специализированной школы-лицея информационных технологий «Озат».

В пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы, выясняются обстоятельства произошедшего.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

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