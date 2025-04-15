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Ученица лицея покончила с собой в Костанае

— Сегодня, 12:30
Изображение для новости: Ученица лицея покончила с собой в Костанае

Фото alau.kz/Н.Луговской

О трагедии сообщили в редакцию читатели. Как стало известно, счёты с жизнью свела ученица Специализированной школы-лицея информационных технологий «Озат».

В пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы, выясняются обстоятельства произошедшего.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.



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