Учения ОДКБ пройдут в Казахстане осенью

Силы Организации Договора о коллективной безопасности осенью проведут в Казахстане специальные учения. Главы генеральных штабов государств-членов ОДКБ подтвердили эту договоренность вчера, 14 апреля, сообщается на официальном сайте Минобороны РК.

Как сообщили в Минобороны, вчера в онлайн-формате состоялось заседание Военного комитета ОДКБ. В мероприятии участвовали главы генштабов ВС Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, начальник Объединенного штаба ОДКБ, а также представители оборонных ведомств государств-членов организации, передает nur.kz

Участники обсудили вопросы военной безопасности в зоне ответственности ОДКБ, а также совершенствование механизмов кризисного реагирования и организации международных полетов авиации ВС государств-членов ОДКБ. Стороны подтвердили план проведения мероприятий совместной подготовки органов управления, формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в 2022 году. Так, осенью в Казахстане на полигоне «Матыбулак» пройдут спецучения: «Эшелон — 2022» — с подразделениями коллективных сил ОДКБ; «Поиск — 2022» — с силами и средствами разведки; командно-штабные учения «Взаимодействие — 2022» — с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ.

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