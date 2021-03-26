Ученикам каких школ разрешается не носить маски

Руководитель Управления санитарно-гигиенического контроля и надзора за объектами питания, воспитания и образования Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Марал Рахимжанова пояснила постановление об отмене масочного режима в некоторых школах, передает корреспондент zakon.kz.

По данному вопросу я бы хотела сказать, что новые требования, которые утверждены постановлением от 25 марта, распространяются исключительно в отношении школ, которые находятся в «зеленой» или «желтой» зонах. Исключительно только в тех школах, где отмечается благополучие более чем с семи дней, если это переход от «желтой» в «зеленую» зону. В этой связи требование носить маску будет распространяться в отношении регионов, которые находятся в «красной» зоне, — пояснила Рахимжанова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.