Ученики дежурных классов трех школ Костаная начнут учебный год в других организациях

В некоторых костанайских школах все еще продолжается ремонт. Поэтому ученики дежурных классов сразу трех школ начнут учебный год в других организациях. Среди таких школ четвертая. Там проходит капитальный ремонт с заменой оборудования, утеплением стен и обновлением фасада. Также на территории появятся сразу 3 спортивных поля и зона для отдыха, передает alau.kz

В средней школе №4 два учебных корпуса, учатся здесь 740 детей. Первый корпус был возведен еще в 1962 году, а второй пристроили позже, в 1989. Около 10 лет назад капитальный ремонт частично здесь уже проводили, то есть укрепили стены и заменили кровлю. Поэтому масштабных перемен не произошло. Теперь же в двух корпусах, которые уже давно нуждались в обновлении, работает подрядчик. Как и в других костанайских школах, ремонт здесь идет по программе «Дорожная карта занятости», на него выделено почти 476 млн тенге.

«Мы заменили систему холодного водоснабжения, горячего, отопление полностью 100 процентов поменяли. Поменяли 100 процентов окна, двери будут меняться, линолеум, кафель. Полное обновление, сделана вентилируемая, мягкая кровля. В старом здании, где до этого был ремонт уже готов карнизный свес, также будет ремонтироваться подвальное помещение», — рассказал директор средней школы №4 отдела образования акимата Костаная Бауржан Кажиякбаров.

Директор школы с гордостью показывает масштабы работы. Не только внутри, но и снаружи школу ждут перемены. Это не просто благоустройство, а создание спортивных зон. Вот здесь, по сути, никогда не занимались ученики, теперь же тут появятся футбольное, волейбольное и баскетбольное поля. Будут у школы и зона отдыха, и зона для маленьких учеников.

«До этого была детская площадка, но в ноябре месяце, уже после благоустройства здесь будут малые архитектурные формы для детей. Искусственное покрытие будет. Немного рельеф опустят, поднимать, то есть водоотведение здесь будет. Здесь также планируется скамейки, зона отдыха мягкая. Вот здесь будет тихая зона. Планируется, что вот здесь будет», — добавил Бауржан Кажиякбаров.

Стены школы уже утеплили, так что зимой, как обещает директор, будет очень тепло. Естественно после ремонта школы внутри, фасада и прилегающей территории, которую, кстати, еще огородят, последует замена оборудования. Начиная от кухонных приборов и заканчивая техникой: компьютеры, интерактивные доски. А пока здесь идёт активная работа, в некоторых объектах образования они уже практически завершены. Это те организации, где был двухгодичный капитальный ремонт.

«Это у нас ясли-сад №3. В прошлом году начали в этом году закончим. Средняя школа №30 и средняя школа №17, тоже двухгодичная. Ремонт еще не завершен, но думаю, в сентябре завершим. Они функционировали, в частности это у нас средняя школа №30. То есть в прошлом году был полностью учебный корпус сделан, подписан акт рабочей комиссией промежуточный. Дети, то есть учились», — пояснил заведующий сектором отдела образования акимата Костаная Евгений Терентьев .

Так же как и в 4-ой, ремонт завершится только в ноябре ещё в нескольких учебных заведениях Костаная. В средней школе №19 ремонт был начат в мае, работы распланированы на полгода. Так что дети, которые будут учиться в дежурных классах этой школы, начнут учебный год в средней школе №20. Она расположена по соседству. Такая же ситуация и в школе №6, там дети начнут учебный год в близлежащей 21 школе. А ученики четвертой школы пока будут в 11. На ремонт всех школ было выделено более 2 млрд тенге.

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