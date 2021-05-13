Ученые назвали причину катастрофических масштабов COVID-19

Названа причина катастрофических масштабов коронавируса, передает zakon.kz.
Как сообщает Лента.ру, эксперты Независимой панели по подготовке и противодействию пандемии считают, что причиной катастрофического масштаба, который приобрела глобальная эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, стал «токсичный коктейль» из «откладывания, нерешительности и отрицания».
Ситуацию, в которой мы находимся сейчас, можно было предотвратить, сообщил бывший президент Либерии, нобелевский лауреат и один из участников панели Эллен Джонсон-Сирлиф
По ее словам, в начале распространения болезни было допущено множество ошибок — на глобальном и на местном уровнях.
Наше сообщение ясно и просто: существующая система не смогла защитить нас от пандемии COVID-19. (…) Плохие стратегические решения, нежелание бороться с неравенством и раскоординированная система — вот что создало тот токсичный коктейль, который позволил пандемии превратиться в катастрофический кризис для человечества, говорит Эллен Джонсон-Сирлиф
По данным института Джонса Хопкинса, общее число заражений коронавирусом в мире достигло почти 160 млн, число жертв перевалило за 3,3 млн.
COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области