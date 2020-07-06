Ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по коронавирусу

Ученых из 32 стран призывают Всемирную организацию здравоохранения пересмотреть свои рекомендации и признать передачу коронавируса через мельчайшие частицы, которые могут задерживаться в воздухе длительное время, значительным фактором распространения инфекции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The New York Times.

Отметим, ВОЗ утверждает, что коронавирус преимущественно распространяется через крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей больного, например при кашле, чихании или при общении, и попадают на какую-либо поверхность. Теперь ученые сообщают, что доказательства подтверждают, что вирус может распространяться через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений. Группа из 239 ученых направила письмо в ВОЗ с просьбой пересмотреть рекомендации, на следующей неделе письмо может быть опубликовано в научном журнале.

В самой организации назвали доказательства о передаче коронавируса через воздух неубедительными.

«Особенно в последние пару месяцев мы несколько раз утверждали, что считаем воздушно-капельную передачу возможной, но определенно не подтвержденной убедительными или даже ясными доказательствами. По этому вопросу идут серьезные споры», — заявила технический руководитель по инфекционному контролю ВОЗ Бенедетт Аллегранци.

Как отмечает издание, если воздушно-капельная передача действительно является значимым фактором распространения коронавируса, то для его сдерживания необходимо будет внести ряд новых мер, среди которых ношение масок внутри помещений даже при социальном дистанцировании, ношение медработниками специальных масок, которые фильтруют мельчайшие частицы, использование систем вентиляции воздуха в общественных местах, а также ультрафиолетовых ламп, способных убивать вирусные частицы.

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