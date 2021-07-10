Ученые предупредили о наступлении экстремальной жары

Ученые предупредили, что небольшое потепление в разных уголках планеты может впоследствии стать причиной экстремального повышения температуры, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Carbon Brief.

Экспресс-исследование аномальной жары в некоторых частях Северной Америки, проведенное международной группой ученых-климатологов, показало, что вероятность возникновения глобального потепления, вызванного деятельностью человека, повысилась как минимум в 150 раз.Авторы исследования заявили, что последний всплеск потепления превзошел даже самые худшие сценарии климатических моделей. Теперь ученые в срочном порядке изучают, могут ли дополнительные формы нарушения климата, такие как засуха или замедление реактивного течения, усиливать волны тепла.

Как отмечают ученые, если к 2040 году температура повысится в среднем на два градуса по Цельсию, катаклизмы, как в канадском Литтоне, будут повторяться каждые 5-10 лет.

Напомним, в канадском городе Литтоне воздух прогрелся до плюс 49,5 градуса Цельсия, что стало рекордом за всю историю метеонаблюдений. Аномальная жара на западном побережье США и в Канаде привела к сотням внезапных смертей, а также к гибели миллиардов морских животных.

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