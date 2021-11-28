Ученые предупредили — Землю накрыла аномально долгая магнитная буря

Ученые спрогнозировали геомагнитную обстановку на ближайшие дни — ожидается продолжительная буря.

Так, согласно прогнозу, все началось вечером в субботу, 27 ноября — весь день геомагнитный фон будет держаться на уровне двух баллов, а около 18:00 резко подскочит до четырех по девятибалльной шкале. Несмотря на средний уровень возмущений, он будет весьма продолжительным — четырехбалльная буря будет бушевать весь следующий день, в воскресенье, 28 ноября, и почти весь понедельник, 29 ноября. Лишь под вечер уровень возмущений спадет до трех баллов и продержится на этой отметке еще сутки.

В дни магнитных бурь чувствительным к ним людям рекомендуется следить за своим питанием — отказаться от вредной пищи, больше находиться на свежем воздухе, обеспечить себе долгий и здоровый сон, не перетруждаться. Людям, страдающим от повышенного или пониженного давления, в такие дни советуют оставаться дома и больше лежать. В качестве профилактической меры для метеочувствительных граждан врачи советуют соблюдать здоровый образ жизни.

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