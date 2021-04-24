Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19

Специалисты Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который занимается продвижением «Спутника V», сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19, сообщает zakon.kz.
В частности, ученые сравнивали данные о смертности после вакцин: «Спутник V», Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna и Pfizer.
В РФПИ отметили, что средняя смертность на 1 млн введенных доз после «Спутника V» значительно ниже, чем вакцинами Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna и Pfizer.
По данным авторов исследования, средняя смертность после вакцинации:Pfizer и BioNTech — 39,4;
Moderna — 20,2;
AstraZeneca — 12,8;
Johnson & Johnson — 7,5;
«Спутник V» — 2.
Авторы исследования изучили данные из открытых источников о числе погибших вакцинированных хотя бы одним компонентом в 13 странах (Франция, Германия, Великобритания, Италия, Австрия, Норвегия, Дания, США, Чили, Бразилия, Аргентина, Индия, Россия).
Отмечается, что данные действительны на 19 апреля.
Причины таких серьезных расхождений в количестве случаев смерти среди различных вакцин должны стать предметом честного научного и общественного обсуждения.авторы исследования
Они отметили, что на момент публикации не установлено явной связи между вакцинацией и смертями.
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