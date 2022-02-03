Ученые указали на эффективность масок против «омикрон»-штамма

Риск заражения «омикрон»-штаммом составляет почти 100 процентов при 15-минутном общении с заболевшим пациентом, который не носит маску, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Nikkei Asia.
К такому выводу пришли японские ученые НИИ физико-химических исследований RIKEN после моделирования ситуаций при помощи суперкомпьютера «Фугаку». Исследователи смоделировали вероятности на суперкомпьютере и пришли к выводу, что инфицирование практически неизбежно, если 15 минут общаться с больным человеком, не надевшим маску.
При этом шанс заразиться близок к нулю, если носитель вируса будет в маске, а разговор будет вестись на дистанции более метра. В том случае, если носитель вируса не надел маску и находится на таком же расстоянии, шансы заразиться возрастают до 60 процентов. Если же зараженный находится в маске, риск снижается многократно — до 14 процентов на малой дистанции и почти до нуля на большой.
Исследователи сделали вывод, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции остаются действенными методами профилактики распространения «омикрон»-штамма.
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