Ученые выяснили, какой напиток помогает от повышенного давления

Учёные установили, что благодаря длительному употреблению брусничного сока можно добиться снижения кровяного давления. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого Хельсинкским университетом, пишет 24.kz с ссылкой на Medicalxpress.

Кроме этой ягоды работе кровеносной системы могут способствовать черника, клюква и чёрная смородина. Всё дело в том, что в них содержатся полифенолы, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний. Магистр естественных наук Энн Кивимяки, проведя эксперимент на крысах, выяснила, что разбавленный брусничный сок значительно понижает давление крови. При этом сок, содержащий большую долю полифенолов, позволяет восстановить нарушенную функцию сосудов, приводя их к здоровому состоянию.

Однако на людях такую методику ещё предстоит проверить. Как предполагает Кивимяки, для людей с повышенным давлением лекарственные средства можно заменить полезным рационом и переменой образа жизни. При этом ягодным соком, по мнению учёной, медицинские препараты полностью заменить невозможно.