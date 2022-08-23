Ученые выявили ягоду, которая замедляет рост раковых опухолей

В ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Nutrition and Cancer, специалисты выявили, что черноплодная рябина (арония) эффективно снижает риск развития колоректального рака. Об этом говорится в статье издания Daily Express, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ИноСМИ.

По словам авторов исследования, 50 миллиграммов экстракта черноплодной рябины способны снизить рост клеток опухоли кишечника на 60 процентов через сутки после приема.

Такой эффект объясняется содержащимися в ягодах антиоксидантами, которые позволяют снизить риск развития некоторых онкологических заболеваний. Экстракт черноплодной рябины также способствует снижению окислительного стресса, который является одной из причин развития рака груди.

Кроме того, у ученых есть доказательства того, что местное применение экстракта этой ягоды способно замедлять течение рака кожи. Этот вопрос изучается специалистами более подробно.

Эксперты отмечают, что благотворный эффект черноплодной рябины не означает, что ее употребление всегда способно предотвратить развитие онкологии. Некоторые факторы риска, например, старение или генетическую предрасположенность, всегда приходится брать в расчет.

Врачи советуют всем, кто замечает необычные изменения в организме (опухоли, необъяснимую потерю веса, ночную потливость), как можно скорее пройти обследование, чтобы выявить недуг как можно раньше

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