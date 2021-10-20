Учет, страховка и медобслуживание в РК — информация для беременных

Фонд социального медицинского страхования подготовил большой обзор, который будет полезен беременным и роженицам. Эксперт по рассмотрению обращений граждан Фонда социального медицинского страхования, опытный врач Багдагуль Абдрасилова поможет женщинам разобраться, как получить льготный статус,встать на учет без страховки и расскажет,какая медпомощь им положена.

Имеет право по закону

Охрана материнства и детства является приоритетным направлением в оказании медицинской помощи. Наблюдение течения беременности требует участия не только медиков в обеспечении необходимого комплекса медицинских услуг и соблюдения протоколов ведения. Обязательным условием является и участие самой беременной в соблюдении рекомендаций и назначений врача.

«В Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения» указаны права и обязанности беременной женщины. Это, прежде всего, право на охрану своего здоровья и здоровья еще не родившегося малыша, на медицинскую помощь в период беременности, во время и после родов. А обязанностью беременной является вовремя встать на учет для наблюдения», – отмечает Багдагуль Абдрасилова.

При появлении первых признаков беременности необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

Медицинские работники поликлиникив течение всей беременности призваны поддерживать и помогать будущей маме, оказывая не только медицинское наблюдение, но и психопрофилактическую помощь.

Постановка беременной на учет

Как подчеркивает спикер, женщине необходимо встать на учет в поликлинике до 12 недель беременности. Если она официально трудоустроена, то по закону работодатель должен предоставлять своей сотруднице время на обследование и постановку на медицинский учет по беременности. При этом сохраняется место работы, должность и средняя заработная плата. О своем праве знают не все женщины, хотя эта норма предусмотрена в Кодексе.

Почти как на собеседовании

Итак, какая медицинская помощь полагается беременной женщине?

«Стандартом оказания акушерско-гинекологической помощи (Приказ МЗРК №92) предусмотрены обязательные обследования и посещения врача гинеколога, терапевта или других профильных специалистов. Главное – быть всегда на связи и поддерживать контакт с акушеркой или гинекологом. При первом обращении беременной к акушер-гинекологу врач собирает анамнез жизни, то есть историю развития: перенесенные заболевания в детстве, методы лечения, операции. Женщине следует все рассказывать, в том числе о предыдущих беременностях, если они были. Все это очень важно», – рассказывает Багдагуль Абдрасилова.

После сбора анамнеза гинеколог приступает к изучению медицинских данных пациентки, ее партнера. Выясняется все, вплоть до условий работы женщины и наличия вредных привычек, таких как курение, употребление алкоголя, наркотических средств или других психоактивных веществ.

На первом приеме после установления срока беременности,акушер-гинеколог оформляет индивидуальную карту беременной и на руки выдает обменную карту. Также назначается обследование, в которое входит в обязательном порядке:

1) лабораторное обследование беременной – как общего характера, так и на выявление различных заболеваний;

2) пренатальный скрининг для выявления группы риска по хромосомной патологии и врожденным аномалиям развития (порокам развития) внутриутробного плода;

3) функциональные обследования: электрокардиограмма (ЭКГ), по показаниям эхокардиограмма (ЭхоКГ), ультразвуковое исследование (УЗИ) почек;

4) консультация стоматолога (экстренная и плановая стоматологическая помощь беременным оказывается как участникам сиситемы ОСМС бесплатно) и по показаниям – к врачу отоларингологу.

После постановки на учет по беременности, следующая дата приема назначается не более чем через 10 дней.

План наблюдения беременной

Уже на втором приеме, после получения результатов обследования беременной, гинеколог определяет ее принадлежность к той или иной группе с учетом факторов риска и составляет индивидуальный план наблюдения беременности и родов, а также проводит дообследование. Также на втором приеме выявляется наличие или отсутствие противопоказаний к вынашиванию беременности. Если есть противопоказания, то вопрос о прерывании беременности выносится на врачебно-консультативную комиссию. Причем женщина сама вправе принимать решение относительно прерывания беременности, после разъяснения всех рисков, связанных с вынашиванием ребенка и его рождением.

«Ведение беременности проводит врач акушер-гинеколог поликлиники прикрепления. При наличии медицинских показаний, а также учитывая состояние беременной, она может быть переведена в специализированный центр для ведения беременности. Также женщинаимеет право на более легкие условия работы по заключению врачебно-консультативной комиссии», – разъясняет права беременных Багдагуль Искаковна.

Затем, в 30 недель, будущей маме нужно пройти обязательное повторное обследование. Она снова сдает необходимые анализы. Проводится ультразвуковой скрининг третьего триместра.

Как отмечает эксперт, если у женщины обнаружены патологии, то ей придется гораздо чаще появляться в женской консультации для особого наблюдения за ее здоровьем и течением беременности.

Подробнее о скрининге

Трехкратный ультразвуковый скрининг проводится:

1) в срок с 11 недель до 13 недель и 6 дней беременности;

2) с 19 недель до 21 недели;

3) с 30 недель по 32 недели.

Если при проведении ультразвукового скрининга на первом этапе пренатального скрининга будут выявлены:

— ультразвуковые маркеры(признаки) хромосомной патологии;

— врожденные пороки развития плода;

— высокий индивидуальный генетический риск хромосомной патологии плода (1:150 и ниже) после проведения комбинированного теста первого триместра;

— или если возраст беременной женщины 37 лет, а ее партнера 40 лет,

то (при наличии одного из указанных факторов) беременная женщина направляется на второй этап пренатального скрининга к генетику для определения показаний для повторного проведения УЗИ плода или проведения инвазивной пренатальной диагностики, либо проведения мультидисциплинарного прентального консилиума с целью решения вопроса о целесообразности пролонгирования беременности.

Какую медпомощь может оказать акушерка?

Акушерка оказывает медицинскую помощь, при которой не требуется присутствие врача. Это:

1) прием и медосмотр для определения состояния здоровья пациентки, выявление заболеваний и осложнений беременности;

2) неотложная и экстренная медпомощь беременным, родильницам и женщинам фертильного возраста при состояниях, угрожающих жизни и здоровью женщины;

3) динамическое наблюдение за беременными с хроническими заболеваниями совместно с участковыми врачами и профильными специалистами;

4) выполнение назначений врача акушер-гинеколога;

5) самостоятельное ведение физиологической беременности и патронаж беременных и родильниц на основе универсально-прогрессивной модели с предоставлением направлений и рекомендаций;

6) медицинское обслуживание на дому беременных, родильниц, гинекологических больных и группы женщин фертильного возраста социального риска, универсальное (обязательное) патронажное наблюдение беременной женщины в сроки до 12 недель и 32 недели беременности, прогрессивный подход или патронажное наблюдение беременных женщин, у которых были выявлены риски медицинского или социального характера, представляющие угрозу для их жизни, здоровья и безопасности по схеме универсально-прогрессивной модели патронажа беременных;

7) консультирование по вопросам планирования семьи и охране репродуктивного здоровья.

Если беременная не явилась на прием в течение трех дней со дня назначенной даты, то акушерка или участковая медсестра должна прийти к ней на патронаж.

Если беременная женщина находится в группе умеренного риска (в том числе из-за проблем с грудным вскармливанием, затруднений с навыками гигиены), акушерка/участковая медсестра проводит работу самостоятельно или совместно с участковым врачом.

Но если женщина входит в группу высокого риска (жестокое обращение, насилие, инвалидность женщины), когда семья нуждается в социальном сопровождении, сведения передаются уже социальному работнику, психологу и в соответствующие учреждения при необходимости (образования, социальной защиты, внутренних дел, местных исполнительных органов, неправительственных организаций).

Направление в роддом

С момента постановки на учет по беременности женщина может посещать школу подготовки к родам. Это поможет ей приобрести необходимые навыки как будущей маме.

Направление беременных и рожениц в роддом регистрируется в листе ожидания Портала «Бюро госпитализации» со срока от 37 недель беременности с учетом уровня регионализации перинатальной помощи (по медицинским показаниям). Это значит, что, если у женщины нормальное течение беременности, то ее отправят рожать в ближайший родильный дом. Однако если беременность протекает с осложнениями, то родоразрешение будет проводиться в специализированных центрах. Беременную ставят в очередь на госпитализацию, а ее окончательная дата уже определяется с началом родовой деятельности.

«Часто задают вопрос, может ли женщина выбирать роддом. Да, если речь идет о плановых родах или плановом проведении кесарево сечения», – уточняет БагдагульИскаковна.

А если не застрахована?

Для начала отметим, что за работающих женщин поступают взносы – 2% от размера ее зарплаты. Работодатель также платит отчисления в размере 2% от облагаемого дохода.

После выхода в декретный отпуск женщина перестает получать доход и за нее уже не поступают пенсионные, социальные отчисления с места работы. Соответственно, она может претендовать на включение в льготную категорию «неработающая беременная женщина». Тогда взносы на ОСМС за нее будет платить государство.

«Женщина встает на учет по беременности и данные о ней вносятся в Регистр беременных и женщин фертильных возраста (РБЖФВ). После этого в платежные системы направляется запрос на проверку наличия обязательных платежей за нее – пенсионных взносов и социальных отчислений. Если отсутствие платежей подтверждается, то статус «Застрахован»присвоится автоматически в течение трех рабочих дней. При этом, пока неработающая беременная женщина находится в льготной категории, задолженность, если она есть за прошлые периоды, погашать не нужно. Но если она утратит льготный статус, то ей нужно оплатить долг и продолжать регулярно производить взносы на ОСМС, чтобы пользоваться медуслугами в системе ОСМС», – объяснила эксперт.

Однако бывают ситуации, когда женщины теряют льготный статус.

«Нередко женщины, которые находятся в льготной категории, по личным причинам уплачивают единый совокупный платеж (ЕСП). Однако этот платеж содержит также пенсионные и социальные отчисления. Поэтому информационная система, получая сведения об этихпоступлениях, автоматически распознает женщину как работающую. Что приводит к утрате льготного статуса застрахованной. Нередко в адрес Фонда поступают обращения от женщин, которые столкнулись с этим и требуют вернуть им льготный статус страхования в системе ОСМС. Это возможно при условии, если в течение двух месяцев за них не будут поступать обязательные платежи. Тогда они снова будут застрахованы за счет взносов государства как неработающие беременные женщины», – объяснил эти нюансы руководитель управления контакт-центра Фонда Дастан Серикбаев.

Важно перед посещением поликлиники уточнить наличие статуса в ОСМС. Консультация гинеколога в плановом порядке входит в перечень медицинских услуг, включенных в пакет ОСМС. Застрахованная женщина может записаться на прием участкового гинеколога без направления врача общей практики. В случае отсутствия статуса в системе медстрахования, в РБЖФВ ее должна включить акушерка, после осмотра врача общей практики. Эти услуги оказываются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, то есть доступны и незастрахованным.

Как отметила Багдагуль Абдрасилова, государство заботится о женщинах, не имеющих дохода, не только до родов, но и после – предоставляя право на получение льготного статуса застрахованности после рождения ребенка в категории «Неработающие лица, ухаживающие за ребенком (детьми) до достижения ими возраста трех лет». Получив страховку по льготной категории, женщина имеет доступ ко всем медицинским услугам, которые входят в перечень ОСМС.

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