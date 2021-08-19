Учителей будут принимать на работу в школы на конкурсной основе

Директора школ больше не смогут единолично решать кадровый вопрос, сообщил на августовской конференции министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает zakon.kz.

С сентября 2021 года меняется система приема педагогов на работу. Тоже было очень много дискуссий, обсуждений, мы с экспертами, с коллегами долго обсуждали и, наконец-то, приняли решение, буквально недавно подписан приказ министра. Если прием на работу педагогов раньше осуществлял директор, фактически единолично принимал решение, то теперь это будет проводиться через конкурс в электронном формате, — сообщил Аймагамбетов.

По его словам, есть четкие измеримые показатели, критерии и по этим показателям и критериям школа и комиссия будет принимать решение по приему на работу педагогов.

Он также напомнил, что с сентября 2021 года вводится новая система назначения директоров организаций образования на свои должности, которая коснется детских домов, школ и колледжей.

В последнее время было много вопросов по этому поводу. Есть у нас случаи, когда руководители ряда организаций работали на одном месте 25 и 30 лет. При этом эффективность не всегда высокая. Есть очень много вопросов, поэтому я думаю, что новая система назначения ответит на самые основные из них и повысит качество и эффективность работы наших руководителей, — объяснил министр.

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