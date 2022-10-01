Учителей Костанайской области поздравили с праздником

Сегодня в областном центре отличившихся педагогов со всего региона чествовали в здании «Жастар сарайы».

Нагрудные знаки, медали и благодарственные письма. Особое внимание сегодня уделили ветеранам педагогического труда.

Мария Сероус на праздничный концерт и награждение приехала из Аулиекольского района. Преподаватель из малокомплектной школы имеет за плечами уже 25-летний стаж. Сравнивает, что ее педагогическая деятельность совпала со становлением независимого Казахстана. И за это время много чего изменилось, кроме одного — верности любимому делу. Сегодня Мария Сероус в числе награждаемых.

История развития школы идет практически вместе со мной. Я развиваюсь и школа тоже. Сравнивая конечно школу своего первого дня, и первой своей работы это большая разница. Если я пришла в школу с тетрадкой учебником и ручкой и указочкой, то сейчас я иду с другими предметами. Кабинет- это лаборатория, где мы вершим свою деятельность, где ученик не тот, кто просто принимает информацию, а тот, кто вместе с нами исследует науку»,- вспоминает учитель начальных классов Мария Сероус.

Зал дворца молодежи был полон. Сегодня здесь чувствуется добрая атмосфера ,все в хорошем настроении, поздравляют друг друга и делятся воспоминаниями. Людмила Артюшина рассказала, что ее преподавательский стаж 52 года. На протяжении 40 лет она работает в Костанайском педагогическом колледже, и обучает студентов специальности дошкольное воспитание и обучение.

«Во все времена наша профессия была и остается самой важной и самой главной. Я счастливый человек, потому, что я выбрала дело по душе. И рада этому»,- отмечает преподаватель Костанайского педагогического колледжа Людмила Артюшина.

Вспоминает своих учителей и свою педагогическую деятельность сегодня и руководитель управления образования. Зауре Байменова отмечает, что праздник День учителя для нее важен, так как за плечами 10-летний опыт работы преподавателем в школе и колледже. Руководитель ведомства рассказывает, что учителя есть не только в школах, но и на всем жизненном пути.

«И подрастающему поколению и нашим молодым педагогам всегда говорю о том, что не смотря на то, что вы уже работаете учителями. Все время в вашей жизни будут люди, наставники. Те, на кого вы будете равняться, у кого вы будете учиться, у кого будете набираться мудрости и профессионального и жизненного опыта. Поэтому поздравляю своих коллег, и желаю им творческих успехов. Быть педагогом — очень ответственно»,- говорит руководитель управления образования Зауре Байменова.

В организациях образования региона трудится более 21 тысячи педагогов разных профилей. В новом учебном году в школы пришли более 300 молодых специалистов. Это в своем выступлении рассказал глава региона. Он также отметил, что в январе 2023 года после очередного повышения средняя заработная плата учителей составит около 350 тысяч тенге.

«С особой теплотой мы говорим о ветеранах педагогического труда. Своим самоотверженным трудом верности призванию и бесценным опытом вы заслужили всеобщее признание и уважение. Вы всегда остаетесь хранителями знаний высших духовных ценностей, образцом профессионализма для молодых педагогов. Во всех уголках нашей родины честно трудятся поколение ваших учеников и в этом ваша заслуга»,- говорит аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Сегодня самых отличившихся учителей региона наградили благодарственными письмами, медалями, нагрудными знаками и почетными грамотами. А артисты филармонии подготовили праздничный концерт, с яркими, красочными номерами.

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